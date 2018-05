Iran stelt eisen aan Europese leiders voor behouden atoomakkoord

Ook wil de leider dat de Europese banken de handel met Iran moeten beschermen. "We willen geen gevecht met Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, maar we vertrouwen ze ook niet."

Als de verzoeken van Iran worden opgevolgd, zal Teheran in het atoomakkoord blijven volgens Khamenei. Het akkoord tussen het westen en Iran staat op losse schroeven sinds de Amerikaanse president Donald Trump zich terugtrok.

In het akkoord spraken de westerse leiders af dat de sancties voor Iran opgeheven worden als het land zijn nucleaire programma aan banden legt. Trump is er echter van overtuigd dat Iran tegen de afspraken in uranium gebruikt om nucleaire wapens te ontwikkelen.

Sancties

De Verenigde Staten dreigen met zware sancties voor Iran, onder meer gericht op de Iraanse bedrijven in het land. De Europese Unie maakte hierop bekend dat het de Europese bedrijven die zowel in Iran als in de VS actief zijn, te willen beschermen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, vond deze politieke steun van de EU nog niet voldoende.