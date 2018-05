Vergiftigde Yulia Skripal zegt op termijn weer terug te willen naar Rusland

"Mijn leven is overhoop gehaald", zegt de vrouw woensdag in een eerste interview met persbureau Reuters over de vergiftiging.

De vrouw bevindt zich nog steeds op een geheime locatie, waar ze wordt beschermd door de Britse overheid. "We hebben geluk dat we de aanval overleefd hebben", zei Yulia Skripal. Haar herstel en dat van haar vader was "langzaam en extreem pijnlijk."

De wens om terug te keren naar haar land van herkomst is opvallend, omdat het Verenigd Koninkrijk ervan uitgaat dat de Skripals vergiftigd zijn door Rusland. Meer details over haar terugkeer heeft Yulia Skripal niet gegeven. Wel zegt ze voorlopig nog niet in te willen gaan op uitnodigingen van de Russische ambassade.

Zenuwgas

Uit onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bleek eerder al dat novichok is gebruikt bij de aanval. Het zenuwgas stamt uit het Sovjet-tijdperk.

Het Kremlin heeft betrokkenheid altijd ontkend. De relatie tussen de landen is als gevolg van het incident wel verslechterd. Aan beide kanten werden diplomaten uitgezet.

Sergei Skripal verbleef als gevolg van een spionnenruil sinds 2010 in Zuid-Engeland. Hij zou meerdere Russische geheim agenten hebben verraden aan de Britse inlichtingendienst MI6.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!