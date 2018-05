'Advocaat Trump kreeg tonnen voor gesprek Trump en president Oekraïne'

Dat meldt de BBC op basis van twee anonieme bronnen.

Cohen stond niet geregistreerd als vertegenwoordiger van Oekraïne wat in dit geval wel is vereist volges de Amerikaanse wet.

Poroshenko wilde meer dan een 'fotomoment' met handenschudden met het Amerikaanse staatshoofd. Uiteindelijk ontmoetten beide presidenten elkaar in juni op het Witte Huis. Kort nadat Poroshenko in Oekraïne terugkeerde, stopte het anticorruptieagentschap in dat land het onderzoek naar de vroegere campagnemanager Paul Manafort.

In de VS is een justitieel onderzoek gaande naar de gangen van Cohen. Volgens de Britse omroep zou Trump zelf niets van de betaling weten.

