In Nigeria ontvoerde bemanning van Gronings schip vrijgelaten

Volgens de rederij is hun toestand betrekkelijk goed, gezien de omstandigheden.

Afrikaanse piraten overmeesterden 21 april elf van de veertien bemanningsleden op het schip, dat op weg was van Takoradi in Ghana naar Port Harcourt in Nigeria. De bemanningsleden moesten met de piraten mee naar land.

Twee personen wisten te ontsnappen, een ander ontkwam aan gijzeling door zich te verstoppen. Eind april werd al bekend dat de rederij een zogeheten "proof of life" had gekregen.

Het is niet bekend wat de gijzelnemers wilden en of ze iets hebben gekregen in ruil voor de vrijlating van de bemanningsleden. Aan boord waren geen Nederlanders.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!