Gevluchte ebolapatiënten dood teruggevonden in Congo

Een derde ebolapatiënt die het ziekenhuis had verlaten, is wel levend teruggevonden. Hulpverleners hebben hem onder observatie geplaatst.

"Dit is een ziekenhuis, geen gevangenis", aldus het hoofd van de lokale AzG-missie. "We kunnen niet alles afgrendelen."

Door de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo zijn vermoedelijk zeker 27 mensen overleden. Hulpverleners proberen te voorkomen dat het dodelijke virus verder om zich heen grijpt. Zo worden mensen die contact met patiënten hebben gehad gevaccineerd.

Voorzorgsmaatregelen

De negen buurlanden van Congo nemen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorzorgsmaatregelen voor het geval het virus zich verder kan verspreiden. Vooral Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn kwetsbaar vanwege het rivierenstelsel dat de landen met elkaar verbindt. Veel mensen reizen over het water.

De WHO stelt in de regio onder meer sneltesten en beschermende kleding ter beschikking. ''De komende weken zal blijken of deze uitbraak zich zal verspreiden naar stedelijke gebieden, of dat we in staat zullen zijn het onder controle te houden'', zei een hoge functionaris van de gezondheidsorganisatie in Genève.

Ebola maakte al eerder veel slachtoffers in West-Afrika. Door een rampzalige epidemie in 2014 en 2015 stierven in Liberia, Sierra Leone en Guinee ongeveer 11.000 mensen.