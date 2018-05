Maleisië stopt volgende week nieuwe zoektocht verdwenen toestel MH370

Dat zegt de minister van Transport Anthony Loke woensdag. Het land sloot in januari een contract met een Amerikaans bedrijf, Ocean Infinity, dat tot 70 miljoen dollar ontvangt als het wrak wordt gevonden. De deadline voor die zoektocht werd al een keer opgeschoven.

De premier sprak eerder op woensdag zijn twijfels uit over het verdergaan van de zoektocht. "We willen weten wat hier de noodzaak van is", zei premier Mahathir Mohamad (92), die eerder deze maand is aangetreden. "We beoordelen het contract en moeten het stopzetten als het niet nuttig is."

De nieuwe zoektocht werd gezien als laatste hoop voor de nabestaanden om het wrak nog te vinden.

MH370 verdween in 2014 spoorloos met 239 mensen aan boord. Een eerdere zoektocht naar het verdwenen toestel van Malaysia Airlines liep op niets uit. Maleisië ging later in zee met het Amerikaanse Ocean Infinity, dat met een eigen schip op zoek ging naar restanten van de Boeing 777.

Zoekgebied

Een Australische oceanograaf berekende dat het wrak zich in ander zoekgebied moest bevinden dan waar eerder werd gezocht, omdat alle wrakstukken zijn gevonden bij de Afrikaanse kust.

Het nieuwe zoekgebied is dan ook de voornaamste reden waarom verschillende experts de nieuwe zoektocht een slaagkans van zo'n 85 procent gaven.

Het Amerikaanse bedrijf gebruikte bovendien zeer moderne apparatuur. Acht zelfbesturende onderwatervoertuigen, oftewel drones, gaan met hi-techcamera's, sonars en sensors het zoekgebied in.