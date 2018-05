Australische aartsbisschop stapt terug na veroordeling verbergen kindermisbruik

Dat heeft Wilson woensdag zelf bekendgemaakt.

Wilson liet in een mail aan Australische media weten dat hij nog na moet denken over de uitspraak van de rechter. "Tot die tijd is het gepast dat ik een stap terug doe."

De aartsbisschop zou in de jaren 1970 als assistent-priester misbruik van priester Jim Fletcher hebben stilgehouden. Fletcher heeft in de jaren zeventig kinderen misbruikt in de provincie New South Wales, waar Wilson tot woensdag aartsbisschop was.

Afschrikwekkend

Wilson hoort op 19 juni welke straf hij krijgt. De openbare aanklager heeft een celstraf geëist. Dat zou afschrikwekkend moeten werken, waardoor de cultuur van het stilzwijgen kan worden doorbroken. De hoogste straf die Wilson kan krijgen is twee jaar cel.

De advocaten van de aartsbisschop wilden dat de zaak werd gestopt, omdat Wilson alzheimer heeft.

Wilson heeft de hoogste positie binnen de Australische Rooms-Katholieke kerk, die is aangeklaagd in het kindermisbruikschandaal.

