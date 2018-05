Scheepslading met waarde van miljarden euro's gevonden voor kust Colombia

Volgens The New York Post heeft de lading van het in 1708 gezonken schip een totale waarde van 14 miljard euro.

Het schip was in juni 1708 op de terugreis naar Spanje, nadat het handel had bedreven in het Caribisch gebied. Het had op dat moment zo'n zeshonderd mensen aan boord.

De San José werd voor de kust van Colombia aangevallen door Britse schepen en zonk naar de bodem van de Caribische Zee. Slecht een paar bemanningsleden overleefden de aanval en ook de lading kon niet worden gered.

Het wrak werd in november 2015 al teruggevonden op meer dan 600 meter diepte, maar nu is ook de lading ontdekt. Het schip wordt ook wel de "heilige graal van de scheepwrakken genoemd".

Onderzeeër

Een speciale onderzeeër, genaamd REMUS 6000, ging de diepte in tot vlak boven het wrak. Doordat er op de kanonnen van het gezonken schip dolfijnen te zien waren kon het schip geïdentificeerd worden als de San José. De REMUS 6000 had eerder ook al geholpen met het opsporen van een in 2009 in zee neergestort Air France-vliegtuig en maakte in 2010 foto's van de Titanic.

De driemaster heeft grote culturele en historische waarde voor Colombia, aangezien het veel informatie bevat over de cultuur en het sociale leven van het Zuid-Amerikaanse land in de achttiende eeuw.

De waardevolle lading ligt nog op de bodem van de zee. Het is nog niet bekend wanneer die boven water wordt gehaald.

