Manchester herdenkt bomaanslag na concert Ariana Grande van vorig jaar

De mensen die bij de aanslag om het leven kwamen werden tijdens een herdenkingsdienst in de kathedraal van Manchester herdacht. Onder de aanwezigen waren nabestaanden en slachtoffers die de aanslag overleefden.

Ook Prins William en de Britse premier Theresa May waren bij de dienst aanwezig, net als Labourleider oppositieleider Jeremy Corbyn en de Schotse premier Nicola Sturgeon.

Om 14.30 uur lokale tijd volgde een minuut stilte door het hele land.

Ariane Grande

Op 22 mei 2017 kwamen er bij de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena 22 mensen om het leven. Ook raakten meer dan honderd mensen gewond. Op het moment van de aanslag was net het concert van Ariana Grande afgelopen. Onder de slachtoffers waren zeven kinderen, waaronder een meisje van acht jaar oud.

De zangeres was zelf niet aanwezig bij de herdenking, maar liet wel via Twitter een boodschap achter.

Koren

De rest van de dag zijn er nog speciale herdenkingen in Manchester. Zo zullen op het tijdstip van de aanslag, om 22.31 uur lokale tijd, kerkklokken klinken in de stad.

Ook zullen verschillende koren uit Manchester op Albert's Square gaan zingen, waaronder het Manchester Survivors Choir. Dit koor bestaat uit mensen die tijdens de bomaanslag aanwezig waren in de Manchester Arena. Een van de liederen die wordt gezongen is Don't Look Back In Anger van Oasis, dat een hymne is geworden na de aanslag.

