VS gaat Noord-Korea geen tegemoetkomingen doen in overleg

Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is in Washington om met president Donald Trump te praten over onder meer de ontmoeting met Noord-Korea. Pence stelt dat die ontmoeting nog niet helemaal vaststaat: ''We blijven er open voor staan, we blijven hoop houden. Maar laat me duidelijk zijn: er zal niks veranderen aan het beleid van de Verenigde Staten. Er zijn geen enkele tegemoetkomingen gedaan.''

Noord-Korea dreigde donderdag met het afzeggen van het overleg, omdat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich stoort aan de militaire oefeningen die buurland Zuid-Korea met de Verenigde Staten houdt. Volgens de Verenigde Staten zijn die oefeningen alleen defensief van aard.

Kim wil ook geen overleg met de Verenigde Staten als dat land een "eenzijdige" eis heeft dat Noord-Korea het nucleaire wapenarsenaal opgeeft. Trump gaf daarop aan dat als Noord-Korea dat doet, het kan "rekenen op goede bescherming".