Trump zegt dat er een kans is dat top met Noord-Korea niet doorgaat

Trump zei dinsdag dat het Witte Huis door gaat met de voorbereidingen voor de top, maar dat het niet uitsluit om deze te annuleren of uit te stellen als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De top staat gepland op 12 juni in Singapore en zal vooral gaan over het ontmantelen van Noord-Koreaanse atoomprogramma's.

Moon verklaarde dat hij er op vertrouwt dat Trump er een succesvolle top van zal maken en dat de oorlog tussen beide Korea's tot een einde komt.

Eerder op de dag zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence dat het Witte Huis hoopvol blijft over een geplande top met Noord-Korea, maar zal het land onder geen beding tegemoetkomingen doen.

Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is in Washington om met president Donald Trump te praten over onder meer de ontmoeting met Noord-Korea. Pence stelt dat die ontmoeting nog niet helemaal vaststaat: ''We blijven er open voor staan, we blijven hoop houden. Maar laat me duidelijk zijn: er zal niks veranderen aan het beleid van de Verenigde Staten. Er zijn geen tegemoetkomingen gedaan.''

Defensief

Noord-Korea dreigde donderdag met het afzeggen van het overleg, omdat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich stoort aan de militaire oefeningen die buurland Zuid-Korea met de Verenigde Staten houdt. Volgens de Verenigde Staten zijn die oefeningen alleen defensief van aard.

Kim wil ook geen overleg met de Verenigde Staten als dat land een "eenzijdige" eis heeft dat Noord-Korea het nucleaire wapenarsenaal opgeeft. Trump gaf daarop aan dat als Noord-Korea dat doet, het kan "rekenen op goede bescherming".