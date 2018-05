Zestien doden bij aanslag in Afghanistan

Over de oorzaak van de explosie bestaat onduidelijkheid. De autoriteiten spraken aanvankelijk over springstof in een busje, maar functionarissen zeiden later dat de bommen in twee containers zaten.

De woordvoerder van de gouverneur zei tegen nieuwszender TOLO dat de explosieven afgingen voordat ze onschadelijk gemaakt konden worden.

De aanslag is nog niet opgeëist. Het aantal aanslagen in Afghanistan is sinds het begin van dit jaar behoorlijk toegenomen, met honderden slachtoffers als gevolg.

Zaterdag kwamen acht Afghanen om het leven bij een aanslag op een cricketwedstrijd in het oosten van het land.

