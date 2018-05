VS legt Venezuela opnieuw sancties op na omstreden presidentsverkiezingen

De Amerikaanse burgers mogen geen aandeel hebben in aankopen vanuit het land, met name die van olie. Eerder legde de VS al sancties op vanwege het schenden van mensenrechten.

De sancties zijn bedoeld om de druk te verhogen op de zittende president Nicolas Maduro, die afgelopen zondag de verkiezingen won. De VS boycot de verkiezingsuitslag en is van mening dat de regering een "kleptocratie" is (een zichzelf verrijkende regering, red.).

De regering van Maduro noemt de nieuwe sancties van de VS illegaal.

Oppositieleden meldden eerder al dat de verkiezingen doorgestoken kaart waren. Henri Falcon, de belangrijkste uitdager van Maduro, erkende daarom de uitslag niet, evenals de Europese Unie.

In totaal kwam 46,1 procent van de mensen stemmen. In 2015 was de opkomst 80 procent.