Oud-burgemeester van Londen stapt uit Labourpartij

Labourleider Jeremy Corbyn noemde het besluit van Livingstone droevig, maar het ''juiste om te doen".

In 2016 schorste Labour Livingstone nadat hij in een interview met de BBC had gezegd dat Adolf Hitler in 1932 pleitte voor een verhuizing van Joden naar het gebied dat later Israël zou worden. Volgens Livingstone steunde Hitler het zionisme voordat hij doordraaide en uiteindelijk 6 miljoen joden vermoordde.

Livingstone heeft altijd volgehouden dat zijn opmerking historisch juist is. Maar maandag voegde hij eraan toe dat het hem spijt dat hij met zijn opmerking de Joodse gemeenschap heeft geschokt en beledigd.