President Nicolas Maduro wint verkiezingen Venezuela

Dat werd al verwacht, omdat bijna de volledige oppositie de verkiezingen boycotte. De verkiezingen waren volgens de oppositieleden doorgestoken kaart. Henri Falcon was de belangrijkste uitdager van Maduro die nog wel meedeed.

Falcon maakte zondagavond voor de uitslagen binnenkwamen bekend de uitslag niet te erkennen. Volgens hem zijn er te veel dingen gebeurd die wijzen op fraude.

Naast Falcon hadden eerder de Europese Unie en de Verenigde Staten laten weten de uitslag niet te erkennen, omdat de verkiezingen niet eerlijk zouden verlopen.

In een eerder bericht van de kiesraad kwam nog naar buiten dat er een opkomst was van 32,3 procent, dat bleek uiteindelijk iets hoger te liggen, 46,1 procent van de mensen kwam stemmen. In 2015 was de opkomst tachtig procent.

Naast de boycot zijn veel andere mogelijke tegenstanders van Maduro uitgesloten, omdat ze in de gevangenis zitten, gevlucht zijn of geen politiek ambt mogen uitoefenen.

Armoede

De voormalige buschauffeur Maduro is de opvolger van de in maart 2013 overleden linkse populist Hugo Chávez. Onder Maduro is het olierijke land ten prooi gevallen aan een enorme schaarste aan goederen, werkloosheid, misdaad en inflatie.

Als gevolg daarvan is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen naar buurlanden. Vooral naar Colombia, maar ook naar de Antillen. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn slechts door een stukje Caribische zee gescheiden van Venezuela.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!