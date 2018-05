Trump wil onderzoek naar mogelijke infiltratie campagne in 2016

"Bij dezen eis ik dat justitie onderzoekt of de FBI of het departement van Justitie wel of niet de Trump-campagne is binnengedrongen of heeft gecontroleerd om politieke reden", aldus Trump in de tweet.

De president gaat maandag een officieel verzoek bij justitie indienen voor een onderzoek.Trump wil bovendien weten of functionarissen binnen de regering van oud-president Barack Obama daarvoor weleens een verzoek hebben ingediend.

Het ministerie van Justitie reageerde zondagavond al op de tweet van de president. "Het ministerie gaat onderzoeken of de maatregelen om buitenlandse inmenging te voorkomen politiek gemotiveerd waren", aldus een woordvoerder van het ministerie.

De tweede man binnen het ministerie van Justitie, Rod Rosenstein, wil dat er maatregelen worden getroffen als de campagne van Trump echt geïnfiltreerd is. "Als er infiltranten waren, moeten we dat weten en dan moeten we actie ondernemen."

Nepverhaal

Vrijdag beschuldigde Trump de FBI ervan zijn campagne te hebben geïnfiltreerd. Volgens de president was dat voordat de spionnen "enig idee hadden van het nepverhaal over Russische inmenging".

The New York Times weersprak dat verhaal door te stellen dat de FBI twee informanten naar twee campagne-adviseurs van Trump heeft gestuurd om te praten over verdachte banden die de Trump-campagne zou hebben gehad met Rusland.

