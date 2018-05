Zes gewonden nadat auto tegen tramkabels rijdt bij huldiging Juventus

Twee mensen raakten zwaargewond en moeten de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Ze verkeren niet in levensgevaar. Dat meldt persbureau AFP.

Naar verluidt zijn twee gewonden een 38-jarige Italiaan en een 63-jarige Ier. Of zij de mensen zijn die nog in het ziekenhuis liggen, is niet bekend.

Het is de eerste keer in vier jaar dat Juventus de titel met de fans viert, ondanks dat de titel al die jaren wel werd gewonnen door de club uit Turijn. Voor de fans was het zaterdag een mooie kans om eindelijk een titel weer groots te vieren.

In 2015 en 2017 zag de club af van een feest, omdat de ploeg zich had gekwalificeerd voor de finale van de Champions League. Doordat die twee keer werd verloren, kwam er geen feest.

