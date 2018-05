Trump jr. ontmoette afgezant van Arabische prinsen die verkiezingshulp boden

De advocaat van Trump jr. bevestigt dat er een ontmoeting was, maar dat er niets was uitgekomen.

"Donald Trump jr. kan zich een ontmoeting herinneren die voorafgaand aan de verkiezingen heeft plaatsgevonden", luidt de verklaring van diens advocaat. Onder de aanwezigen was Erik Prince, de oprichter van Blackwater, een particuliere onderneming gespecialiseerd in militaire opdrachten.

Ook "een man die naar alle waarschijnlijkheid Joel Zamel" was, de baas van het Israëlische adviesbureau Wikistrat, zou bij de ontmoeting aanwezig zijn geweest. Een verkiezingsstrategie op het gebied van sociale media of marketing zou aan de oudste zoon van Trump aangeboden zijn.

"Hij had geen interesse en daarmee was het afgelopen", aldus de advocaat.

Neppe accounts

Een bedrijf dat gelieerd was aan Zamel werkte volgens The New York Times al aan een plan voor een ''geheime manipulatiecampagne van miljoenen dollars via internet'' om Trump sr. aan de zege te helpen. Daarvoor zouden duizenden nepaccounts worden aangemaakt op sociale media.

De tussenpersoon die Trump jr. de steun van Arabische prinsen beloofde, was George Nader, een Libanees-Amerikaanse zakenman. Volgens The New York Times zouden de prinsen "gretig zijn geweest om ervoor te zorgen dat Trump zou winnen".

In de VS is het sinds 1974 voor buitenlanders verboden geld te geven voor politieke campagnes. Ook mogen zij niet doneren aan politieke partijen. De ambassades van de VAE en Saudi-Arabië hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Advocate

Het is niet de eerste keer dat de zoon van president Trump onder vuur komt te liggen. In september vorig jaar gaf hij toe dat hij in juni 2016 een Russische advocate heeft ontmoet om belastende informatie over Hillary Clinton te verkrijgen.

Volgens Trump jr. was het belangrijk om meer te weten te komen over de "geschiktheid" van zijn vaders Democratische rivale voor het presidentschap.

