Dodental na vliegramp Cuba vastgesteld op 110

Dit maakt het de dodelijkste Cubaanse vliegtuigramp in dertig jaar. Er zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd.

De drie vrouwen die het ongeluk overleefd hebben, liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De directeur van het ziekenhuis zei eerder op zaterdag tegen de media dat hun toestand zorgwekkend is. De vrouwen hebben onder meer brandwonden opgelopen.

Over mogelijke Nederlandse slachtoffers is nog geen uitsluitsel te geven, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond aan NU.nl weten.

Oorzaak

De oorzaak van het ongeluk is nog niet achterhaald. Zaterdag is op de locatie van de crash wel een van de zwarte dozen van het vliegtuig, een apparaat waarmee vluchtgegevens worden opgeslagen, in goede conditie teruggevonden.

Twee van de omgekomen passagiers komen uit Argentinië, werd eerder al bekendgemaakt. Ook is er een onbekend aantal mensen, onder wie zes bemanningsleden, uit Mexico omgekomen.

Vuurbal

Volgens ooggetuigen was een grote vuurbal te zien toen het vliegtuig neerstortte.

Het vliegtuig, dat vloog in naam van luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación, was onderweg naar Holguin. Dit ligt zo'n zevenhonderd kilometer bij Havana vandaan.

