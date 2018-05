Volgens Iran doet EU alles om nucleair akkoord 'te redden'

''We hopen dat hun inspanningen werkelijkheid worden. De acties van Amerika tonen aan dat het geen betrouwbaar land is bij internationale onderhandelingen", zei Salehi tijdens een gezamenlijke persconferentie in Teheran met de Europese commissaris voor Energie en Klimaat, Miguel Cañete. De EU-commissaris is in Iran om te praten over energiesamenwerking.

De EU is erop gebrand de Iran-deal in stand te houden omdat het volgens de unie de beste garantie biedt op veiligheid in de regio en Europa.

In het kader van het akkoord dat Iran sloot in 2015 heeft het land zijn nucleaire programma aan banden gelegd in ruil voor het opheffen van de meeste westerse sancties tegen Teheran.

Geruststellen

Cañete, die vrijdag laat in Teheran is aangekomen voor een bezoek van twee dagen, wil Iran geruststellen dat de EU de handel wil openhouden ondanks de terugtrekking van de VS uit het pact.

''We hebben onze Iraanse vrienden het signaal gegeven dat zolang zij zich aan de overeenkomst houden, de Europeanen hun belofte zullen nakomen. En zij hebben hetzelfde gezegd, maar dan andersom", aldus Cañete. ''We zullen proberen onze handelsstromen, die zeer goed zijn geweest voor de Iraanse economie, te intensiveren.’’

De EU was ooit de grootste importeur van Iraanse olie.