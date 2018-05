Sjiitische geestelijke al-Sadr wint Iraakse verkiezingen

Al-Sadr wordt zelf geen premier, omdat hij geen kandidaat was. Hij was echter wel de leider van het blok dat de verkiezingen won. Uiteindelijk heeft al-Sadr 56 zetels gewonnen, dat meldt de BBC.

De 44-jarige geestelijke is niet onomstreden. Na de val van dictator Saddam Hussein, bestreed het Mahdi-leger van al-Sadr de Amerikanen met geweld. De afgelopen jaren gold hij als een uitgesproken criticus van de gevestigde orde in Bagdad.

Abadi was bevriend met zowel Iran als de Verenigde Staten, waardoor Irak steun kreeg van beide landen. Al-Sadr is nog steeds een tegenstander van de VS, maar ook van Iran.

Onrust

Het is nog altijd onrustig in Irak. De verkiezingen verliepen niet zonder problemen. Zo was er onder andere een aanslag in de noordelijke stad Kirkuk. Daarbij kwamen drie mensen om het leven: twee stemmers en een waarnemer van het stembureau. IS heeft de aanslag opgeëist.

Er werd al gevreesd voor aanslagen uit naam van IS. Daarom werden duizenden veiligheidsmedewerkers ingezet door de Iraakse overheid.

