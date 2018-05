Schutter dodelijke schietpartij school Texas blijft voorlopig vastzitten

In het kort Tien mensen omgekomen

Zeventienjarige scholier aangehouden

Schutter handelde alleen volgens rechter

De rechter heeft bepaald dat Dimitrios Pagourtzis voorlopig vast blijft zitten en dat hij niet op borgtocht vrij kan komen. Hij is aangeklaagd voor moord. Naast Pagourtzis zijn nog twee mensen aangehouden, maar volgens de rechter handelde de zeventienjarige alleen.

Pagourtzis opende vrijdag het vuur in de middelbare school in Santa Fé waar hij zelf ook naar school gaat. Volgens de lokale sherrif zijn er vooral leerlingen omgekomen. Er zou één docent zijn doodgeschoten.

De schutter zou het vuur hebben geopend tijdens een kunstles. Daarna vluchtten andere studenten en docenten uit de school. Ook werd het brandalarm aangezet om mensen uit het gebouw te krijgen. Pagourtzis zou ook explosieven hebben achtergelaten in en rond de school.

Twee schoolbeveligers en een politieagent probeerden de schietpartij te stoppen. De agent werd daarbij in zijn elleboog geraakt en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft het overleefd.

Zelfmoord

Lokale media zeggen dat de schutter alleen mensen neerschoot die hij niet mocht, zodat de anderen zijn verhaal konden vertellen. Greg Abbott, de gouverneur van Texas, zegt dat Pagourtzis na de schietpartij zelfmoord wilde plegen, maar dat niet durfde en zichzelf overgaf aan de politie.

Volgens Abbott had de vader van de mogelijke schutter de wapens legaal gekocht. Vooralsnog zijn er volgens de gouverneur geen aanwijzingen gevonden dat Pagourtzis dit van plan was.

Een ooggetuige zei tegen lokale media dat Pagourtzis haar klaslokaal binnenkwam en begon te schieten, ze kon zelf ternauwernood vluchten. "De jongen die achter mij zat is doodgeschoten, ik was net op tijd weg", aldus de vijftienjarige Courtney Marshall.

Herdenking

Vrijdagavond is bij de school een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers, van wie de namen nog niet bekend zijn gemaakt.

In Texas en andere delen van de Verenigde Staten werden de vlaggen halfstok gehangen voor de slachtoffers.

Schietpartijen

Het incident in Texas is de derde schietpartij op een school in zeven dagen tijd. Op 17 mei opende een jongen het vuur in een school in de staat Illinois. Hier vielen, op de schutter na, geen gewonden.

Zes dagen eerder schoot een 14-jarige jongen met een semi-automatisch wapen in het rond op een middelbare school in Californië. Daarbij raakte een 15-jarige jongen gewond aan zijn schouder.

In heel 2018 is er inmiddels al meer dan twintig keer geschoten op een school in de Verenigde Staten. De dodelijkste schietpartij vond plaats op 14 februari in Parkland. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven en raakten veertien personen gewond. De schietpartij in Santa Fé van vrijdag is nu de op een na dodelijkste schietpartij op een school dit jaar, en de op drie na dodelijkste in de geschiedenis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!