Zeker acht doden na schietpartij op school in Amerikaanse staat Texas

In het kort Acht tot tien doden, vooral studenten

Twee verdachten aangehouden

Op een na dodelijkste schietpartij VS dit jaar

De meeste slachtoffers zijn studenten, laat de sheriff weten. De autoriteiten gaven eerder al aan dat sprake is van meerdere gewonden. Volgens CNN gaat het om twaalf gewonden. De sheriff laat weten dat er geen sprake meer is van een "active shooter" op de school, er wordt dus niet meer geschoten.

Volgens de koepelorganisatie van de school zijn er mogelijk explosieven verstopt in het gebouw. Getuigen laten tegenover NBC News weten eerst het brandalarm te hebben gehoord, kort daarna werd er geschoten. Op videobeelden is te zien hoe agenten de rugzakken doorzoeken van scholieren die de school verlaten.

Een veertienjarige scholier zei tegen CNN dat ze met haar klasgenoten was geëvacueerd. De jongeren stonden al buiten toen ze dachten schoten te horen en wegrenden.

Ziekenhuis

Een ziekenhuis in de nabijgelegen stad Galveston meldt patiënten uit de school op te nemen. Een woordvoerder van de instelling trad niet in detail over het aantal slachtoffers.

President Donald Trump reageerde snel via Twitter: ''De eerste berichten zien er niet goed uit. Gods zegen voor iedereen.''

Schietpartijen

Het incident in Texas is de derde schietpartij op een school in zeven dagen tijd. Op 17 mei schiet een jongen in een school in de staat Illinois, hier vielen, op de schutter na, geen gewonden.

Zes dagen eerder schiet een 14-jarige jongen met een semi-automatisch wapen in het rond op een middelbare school in Californië. Daarbij raakt een 15-jarige jongen gewond aan zijn schouder.

In heel 2018 is er inmiddels al meer dan twintig keer geschoten op een school in de Verenigde Staten. De dodelijkste schietpartij vond plaats op 14 februari in Parkland in de staat Florida. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven en raakten veertien personen gewond. De schietpartij in Santa Fé van vrijdag is nu de op een na dodelijkste schietpartij op een school dit jaar.