Tien doden na schietpartij op school in Amerikaanse staat Texas

In het kort Tien doden, vooral leerlingen

Twee verdachten aangehouden

Explosieven gevonden binnen en buiten school

Op een na dodelijkste schietpartij VS dit jaar

Dat maakt de gouverneur van Texas vrijdagavond (Nederlandse tijd) bekend. Ook zijn er tien gewonden gevallen. Eerder maakte de sheriff bekend dat de dodelijke slachtoffers vooral leerlingen van de school zijn. Ook zou een docent onder de dodelijke slachtoffers zijn.

De schutter heeft met een jachtgeweer en een revolver geschoten. Volgens de gouverneur wilde de schutter aanvankelijk zelfmoord plegen, maar besloot om zich over te geven omdat hij geen zelfmoord durfde te plegen. Een van de aangehouden personen is de 17-jarige Dimitrios Pagourtzis, meldt persbureau AP. Pagourtzis is tevens een leerling van de school.

Een ziekenhuis in de directe omgeving heeft acht gewonden behandeld. Eén van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Met een ander gaat het naar omstandigheden goed. Zes personen konden al vlug weer het ziekenhuis verlaten. Ook andere ziekenhuizen in de omgeving hebben gewonden ontvangen.

De sheriff laat weten dat er geen sprake meer is van een "active shooter" op de school, er wordt dus niet meer geschoten. Wel zijn er explosieven in de school en buiten het gebouw aangetroffen. De politie vraagt omwonenden het alarmnummer te bellen indien zij een verdacht pakketje zien.

Brandalarm

Getuigen laten tegenover NBC News weten eerst het brandalarm te hebben gehoord, kort daarna werd er geschoten. Op videobeelden is te zien hoe agenten de rugzakken doorzoeken van scholieren die de school verlaten.

Een veertienjarige scholier zei tegen CNN dat ze met haar klasgenoten was geëvacueerd. De jongeren stonden al buiten toen ze dachten schoten te horen en wegrenden.

President Donald Trump reageerde snel via Twitter: ''De eerste berichten zien er niet goed uit. Gods zegen voor iedereen.''

Wetswijzigingen

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, schrijft op Twitter dat "geen enkele gemeenschap dit zou moeten meemaken". Ryan roept op om enkele wetswijzigingen snel uit te voeren om "scholen veiliger" te maken.

Het Witte Huis maakte tijdens een persconferentie bekend dat een commissie die Trump had gevormd na de schietpartij op een school in Parkland in de staat Florida volgende week bijeenkomt. Daar wordt gekeken hoe scholen veiliger kunnen worden gemaakt.

Schietpartijen

Het incident in Texas is de derde schietpartij op een school in zeven dagen tijd. Op 17 mei schiet een jongen in een school in de staat Illinois, hier vielen, op de schutter na, geen gewonden.

Zes dagen eerder schiet een 14-jarige jongen met een semi-automatisch wapen in het rond op een middelbare school in Californië. Daarbij raakt een 15-jarige jongen gewond aan zijn schouder.

In heel 2018 is er inmiddels al meer dan twintig keer geschoten op een school in de Verenigde Staten. De dodelijkste schietpartij vond plaats op 14 februari in Parkland. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven en raakten veertien personen gewond. De schietpartij in Santa Fé van vrijdag is nu de op een na dodelijkste schietpartij op een school dit jaar.

