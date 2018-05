Drie veroordeelden in hoger beroep tegen vonnis in zaak kasteelmoord

De vierde betrokkene, Pierre S., berust in zijn straf van 21 jaar cel. Het Openbaar Ministerie tekende donderdag al beroep aan.

De rechtbank in Brugge veroordeelde de 67-jarige G. en De C. (54) beiden tot 27 jaar cel, respectievelijk drie en een jaar minder dan was geëist. Voor Roy L. eiste het parket 24 jaar. De rechters gaven hem 15 jaar.

De zaak draait om de moord op de Vlaamse kasteelbewoner Stijn Saelens in 2012. Diens schoonvader G. had zijn kennis Pierre S. opdracht gegeven zijn schoonzoon te laten vermoorden.

S. schakelde vervolgens growshophouder De C. uit het Zeeuwse IJzendijke in om de moord te organiseren. Die huurde de inmiddels overleden Eindhovenaar Ronald van B. in. Die kreeg bij de moord hulp van zijn neef Roy L.

De hogerberoepszaak dient bij het gerechtshof in Gent.