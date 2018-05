Europese Unie besteedt meer geld aan onderwijs bij noodhulp

Met de 265 miljoen euro die er de afgelopen zes jaar aan werd uitgegeven werden 5,5 miljoen kinderen in 52 landen bereikt. Kinderen die het slachtoffer zijn van een humanitaire crisis, moeten binnen drie maanden weer les krijgen. Dit is een andere doelstelling die de Europese Commissie vrijdag presenteerde.

''De Europese Unie neemt wereldwijd het voortouw om kinderen weer naar school te laten gaan’’, aldus commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing). ''Het is onze plicht te zorgen dat er geen verloren generaties ontstaan. We zullen niet rusten voor we deze doelen halen.''

Het grootste EU-programma voor onderwijs in noodsituaties is in Turkije. Gevluchte ouders krijgen geld op voorwaarde dat hun kinderen naar school gaan. Van het programma ter waarde van 84 miljoen euro maken 290.000 kinderen gebruik.

Wereldwijd gaat 3 procent van de humanitaire hulp naar onderwijsprojecten.

