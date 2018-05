Chileense bisschoppen willen titel neerleggen na misbruikschandaal

Het is nog niet bekend of de paus de bisschoppen afstand zal laten nemen van de titels.

"We hebben onze positie in de handen van de Heilige Vader neergelegd en laten het aan hem over om over ons te beslissen", zeiden de bisschoppen in een verklaring.

De bisschoppen hebben crisisoverleg gevoerd met de paus over de affaire. Een van de bisschoppen wordt ervan beschuldigd dat hij kindermisbruik door een pedofiele priester in de doofpot heeft gestopt.

Franciscus had het eerder voor deze bisschop Juan Barros opgenomen en de beschuldigingen afgedaan als ''laster''. Daar kwam hij na een storm van kritiek op terug. Hij besloot een onderzoek in te stellen en sprak eind vorige maand in het Vaticaan met drie Chileense slachtoffers van seksueel misbruik.