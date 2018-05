Vijfsterrenbeweging en Lega bereiken regeerakkoord Italië

Donderdag was het volgens bronnen bij de partijen al duidelijk dat Luigi Di Maio van M5S en voorman Matteo Salvini van de uiterst rechtse Lega het eens waren over een regeringsprogramma. Partijleden moeten zich er nu online nog over uitspreken.

Een opvallend programmapunt is de invoering van een basisinkomen van 780 euro per maand. Het nieuwe regeerakkoord voorziet vooral in extra uitgaven in de sociale sector. Zo wordt vijf miljard euro uitgetrokken om de pensioenhervorming van 2011 terug te draaien.

Italianen zullen na 41 jaar premiebetalingen met pensioen kunnen gaan. Ook gaan de belastingen omlaag en komt er een zogenaamde vlaktaks.

Staatsschuld

Hoe Italië dat allemaal gaat betalen, met nu al een torenhoge staatsschuld, is onduidelijk. Over een uitstap uit de euro staat niets in het coalitieakkoord. De nieuwe regering wil af van de Europese sancties tegen Rusland.

Niet duidelijk is nog wie de toekomstige premier van de regering zou moeten zijn. De twee eurokritische partijen moeten de komende dagen nog over dit gevoelige onderwerp onderhandelen.

Volgens bronnen bij het Italiaanse persbureau ANSA zou M5S-parlementslid Emilio Carelli kandidaat zijn. Carelli wilde donderdag tegen ANSA niets zeggen over zijn mogelijke kandidatuur.

