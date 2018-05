WHO noemt risico op verspreiding ebola in Congo zeer hoog

De organisatie denkt wel dat de kans klein is dat het virus zich ook buiten Conga verspreidt, blijkt vrijdag uit een vergadering van de WHO.

Het alarmniveau is verhoogd omdat de ziekte de stad Mbandaka heeft bereikt. Daar wonen meer dan 1,2 miljoen mensen. Een uitbraak van ebola is in stedelijk gebied veel lastiger te bestrijden dan daarbuiten.

Onlangs zijn in Congo veertien mensen om het leven gekomen door de ziekte. Dit gebeurde in afgelegen gebieden, waar het gemakkelijker is het virus in te dammen.

Geen paniek

''We proberen zeker geen paniek te zaaien in de nationale of internationale gemeenschap", zei adjunct-directeur-generaal voor gezondheidsnoodsituaties Peter Salama van de WHO.

''Wat we echter zeggen, is dat stedelijke ebola een heel ander fenomeen is dan landelijke ebola, omdat we weten dat mensen in stedelijke gebieden veel meer contacten kunnen hebben.'' Dat kan resulteren in een exponentiële toename van ziektegevallen, aldus Salama.

Hulp

Om de uitbraak van ebola in te dammen maakt de Europese Commissie 1,5 miljoen euro vrij. Een vliegtuig met experts en medische apparatuur en benodigdheden wordt naar de getroffen gebieden gedirigeerd.

Het geld is bedoeld voor logistieke steun aan de WHO. Ruim een ton gaat naar de Congolese afdeling van het Internationale Rode Kruis om levens te redden. Zaak is uit te zoeken met wie besmette personen contact hebben gehad en geïnfecteerden zo snel mogelijk op te sporen.

Het Europees Medisch Korps, een team van vrijwillige specialisten, staat klaar om te worden ingezet als daarom wordt gevraagd. Ook worden de diensten van het satellietsysteem Copernicus beschikbaar gesteld.

Vaccin

De WHO heeft eerder deze week al vierduizend doses van een experimenteel vaccin naar Congo gestuurd om een uitbraak tegen te gaan. Er is nog geen vergunning voor dit vaccin, maar het middel bleek effectief tijdens testen in West-Afrika tijdens de grootste uitbraak van ebola ooit.

In die periode, van 2014 tot 2016, vonden meer dan elfduizend mensen in Guinee, Liberia en Sierra Leone de dood door ebola.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!