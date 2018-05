WHO noemt risico op ebola-uitbraak in Congo zeer hoog

De organisatie denkt wel dat het risico dat de uitbraak ook over de grenzen van Congo zal toeslaan klein is, blijkt vrijdag uit een vergadering van de WHO.

Het alarmniveau is verhoogd, omdat de ziekte de stad Mbandaka heeft bereikt. Daar wonen meer dan 1,2 miljoen mensen. Een uitbraak van ebola is in stedelijk gebied veel lastiger te bestrijden dan daarbuiten. Onlangs zijn in Congo al meer dan twintig mensen om het leven gekomen door de ziekte.

De WHO heeft eerder deze week al vierduizend doses van een experimenteel vaccin naar het land gstuurd om een uitbraak tegen te gaan. Er is nog geen vergunning voor dit vaccinm, maar het middel bleek effectief tijdens testen in West-Afrika tijdens de grootste uitbraak van ebola ooit.

In die periode, van 2014 tot 2016, vonden meer dan elfduizend mensen in Guinee, Liberia en Sierra Leone de dood door ebola.

