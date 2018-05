Ecuador stopt met extra beveiliging WikiLeaks-oprichter Julian Assange

''Vanaf nu komt er een gangbare beveiliging, net zoals in de andere Ecuadoraanse ambassades", luidt de verklaring van de regering over de ambassade in het Verenigd Koninkrijk.

De 46-jarige Assange verblijft sinds 2012 in de ambassade. Hiermee probeerde de Australiër te voorkomen dat hij werd uitgeleverd aan Zweden, waar hij werd gezocht vanwege aanranding. Hoewel die rechtszaak niet doorgaat, blijft hij in de ambassade.

Assange vreest dat hij wordt opgepakt voor het eerder schenden van zijn borgtocht en vervolgens wordt uitgezet naar de Verenigde Staten. Als WikiLeaks-oprichter was hij betrokken bij de publicatie van gelekte documenten over onder meer het Amerikaanse leger.

Duur

De huisvesting van Assange was voor Ecuador erg prijzig vanwege de extra beveiling. In bijna zes jaar tijd zou het land hier zo'n 4,2 miljoen euro aan hebben uitgegen, meldde The Guardian dinsdag op basis van vertrouwelijke documenten.

Het is geen geheim dat het land af wilde van de kosten. De Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken vroeg begin januari, mede vanwege de dure huisvesting, om internationale hulp in deze kwestie.

Ecuador sloot Assange afgelopen maart af van het internet, nadat hij politieke commentaar had geleverd via Twitter. President Moreno heeft de situatie rond Assange al eens beschreven als ''een steen in zijn schoen".

