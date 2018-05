'Venezolaanse president Maduro ronselt stemmen in Colombia'

"Via betrouwbare bronnen hebben we kennis genomen van dit plan dat de regering Maduro sinds eind vorig jaar in voorbereiding heeft", verklaarde de Colombiaanse president Juan Manuel Santos in een televisietoespraak. "Het plan bevat details over de wijze waarop, de procedures en de betalingen die moeten garanderen dat de stemmers er komen en ze op Maduro gaan stemmen."

De Colombiaanse president gaf geen verdere details over het complot, maar benadrukte dat het zijn besluit bevestigde om de uitslag van de presidentsverkiezingen niet te erkennen. De diplomatieke banden tussen beide landen zijn al een tijd slecht.

Maduro kreeg donderdag nog steun van de Turkse president Tayyip Erdogan en de Argentijnse voetballegende Diego Maradona. In een videochat, uitgezonden op de Turkse televisie, met Maduro zei Erdogan dat hij er vertrouwen in heeft dat de zittende president de verkiezingen gaat winnen.

"Ik geloof dat jij zondag de grote winnaar wordt", zei de Turkse president tegen zijn Venezolaanse collega. Maduro reageerde daarop met krachtige termen: "Venezolanen gaan zondag de wereld een lesje geven in democratie en vrijheid".

Ook Maradon liet van zich horen. De oud-topvoetballer staat bekend voor het aanmoedigen van linkse politici en was bevriend met de overleden Cubaanse oud-leider Fidel Castro en met Hugo Chavez, de voorganger van Maduro.

Maradona noemt zichzelf een "soldaat" van Maduro en was tot verrassing van velen aanwezig bij een campagne-evenement van Maduro. De Argentijn was dansend te zien terwijl hij zwaaide met de nationale vlag van Venezuela.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!