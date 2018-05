Grote uitbarsting van vulkaan Kilauea op Hawaï

De Amerikaanse seismologische dienst USGS had daarvoor al gewaarschuwd, nadat afgelopen weekeinde een nieuwe scheur van 300 meter lang was ontdekt waaruit lava stroomde.

De as is kilometers hoog in de lucht gekomen. Autoriteiten gaven meteen opdracht tot verdere evacuaties. Mensen die nog niet weg hoeven, is aangeraden binnen te blijven wegens de te verwachten asregen en vallend vulkanisch gesteente.

Bij de uitbarsting van donderdag zijn steenbrokken van ruim 60 centimeter groot weggeschoten met enorme kracht. Volgens de autoriteiten is dit nog maar het begin. Het is zelfs mogelijk dat bij een volgende klap brokken van tot twee meter de lucht in worden geblazen.

Deze brokstukken kunnen ruim een kilometer verderop weer neerkomen. "Deze stenen wegen soms wel enkele tonnen. Kleinere, lichtere stukken kunnen zelfs enkele kilometers ver pas neerkomen", aldus de regionale overheid.

Aardbevingen

In de afgelopen 24 uur zijn in de buurt van het vuurspuwende bergplateau tientallen lichte aardbevingen gemeten als aankondiging van een hevige eruptie. De laatste keer dat de top van de Kilauea ontplofte was in 1924. Het natuurgeweld hield destijds zeventien dagen aan.