Man in Florida omgekomen door ontploffende e-sigaret

Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand door een e-sigaret is overleden.

De man werd op 5 mei in zijn brandende slaapkamer in de stad St. Petersburg gevonden met ernstige brandwonden over zijn gehele lichaam. Ook zaten er stukken van de e-sigaret in zijn schedel.

De fabrikant bevestigt tegen ABC News dat de batterij van de e-sigaret de boosdoener was.

Risico

Toch is het niet gevaarlijk om e-sigaretten te gebruiken, vertelt Gregory Conley, de voorzitter van de American Vaping Association, in een verklaring: "Dit soort incidenten komt niet vaak voor."

"Als je de e-sigaretten goed oplaadt en opbergt, en ze verantwoordelijk gebruikt, is er niet een hoger brandrisico dan bij mobieltjes of laptops, die soortgelijke batterijen gebruiken."

Een in 2017 gepubliceerd onderzoeksrapport van de United States Fire Administration bevestigt dat exploderende batterijen niet vaak voorkomen, maar dat de e-sigaretten door hun vorm als een brandende raket kunnen gaan vliegen als er iets fout gaat met de batterij.

Ook meldde het rapport dat er op het moment van publicatie in de Verenigde Staten nog niemand was overleden als gevolg van door e-sigaretten veroorzaakte branden of explosies.