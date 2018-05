Politie doorzoekt woning van oud-premier Maleisië

De politie ging de woning binnen nadat Najib was teruggekeerd van een bezoek aan de moskee. ''Ze doorzochten het hele huis. Misschien waren ze op zoek naar documenten of iets vergelijkbaars'', aldus de advocaat. Hij stelt dat niets noemenswaardigs is aangetroffen, al namen de agenten wel meerdere dozen met spullen mee.

Een hoge politiefunctionaris zegt dat ook andere plaatsen worden doorzocht die in verband zijn gebracht met Najib. Het is nog onduidelijk waar de autoriteiten naar op zoek zijn.

Najib wordt in verband gebracht met vermeende misstanden rond staatsfonds 1MDB. Uit dat fonds zouden miljarden zijn verdwenen. De Maleisische politie meldt dat dit de aanleiding is voor de huiszoeking, maar de advocaat van Najib zegt dat die kwestie niet ter sprake is gekomen tijdens de inval.

De advocaat van Najib verklaart dat de politie aangaf dat mogelijk sprake was witwaspraktijken.

