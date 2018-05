'Ruim twee miljoen slachtoffers hongersnoden geholpen met Giro555-actie'

Inmiddels is de volledige opbrengst van 35 miljoen euro besteed. De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, die achter Giro555 zit, meldt dat het geld voornamelijk werd uitgegeven aan voedsel (43 procent), levensonderhoud (23 procent) en water en sanitatie (23 procent).

Van de 2,1 miljoen ontvangers kregen 466.000 mensen voedselhulp en werden 439.000 kinderen onderzocht op ondervoeding. Ook ontvingen honderdduizenden mensen water en hygiënevoorlichting of kregen zij zaden, landbouwgereedschap of visgerei.

Actievoorzitter Farah Karimi is tevreden over de resultaten van de actie, die vorig jaar van 6 maart tot 31 augustus liep. "Met haar overweldigende steun heeft het Nederlandse publiek de mensen in deze gebieden, maar ook de hulpverleners die onder moeilijke omstandigheden hun werk doen, een hart onder de riem gestoken."

Volgens Karimi is hulpverlening in de gebieden in kwestie lastig, door onder meer slechte bereikbaarheid, onveiligheid wegens conflicten en slecht functionerende plaatselijke overheden. Ook de extreme droogte die Oost-Afrika teisterde en de uitbraak van besmettelijke ziekten bemoeilijkten het leveren van hulp.

"Ondanks al deze uitdagingen hebben de organisaties alles op alles gezet om noodhulp te verlenen en zo een groot aantal mensen geholpen. Daar ben ik enorm trots op", aldus Karimi.

Geweld

Hoewel de directe nood in sommige gebieden is afgenomen, blijft de situatie op veel andere plekken zorgelijk, aldus Giro555. In Jemen en Zuid-Soedan is het geweld sinds de actie alleen maar toegenomen; het aantal Jemenieten in ernstige voedselnood is bijvoorbeeld binnen een jaar tijd verdubbeld.

De betrokken hulporganisaties zeggen aandacht en steun voor de getroffen gebieden te blijven vragen en bij lokale overheden en binnen de internationale gemeenschap aan te zullen blijven dringen op structurele oplossingen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!