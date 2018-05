Ontslagen minister Tillerson laakt verhullen waarheid

"Als onze leiders proberen de waarheid te verhullen of als we als volk alternatieve realiteiten gaan accepteren die niet langer gegrondvest zijn in feiten, dan zijn we als Amerikaanse burgers op weg om onze vrijheden op te geven", zei de ex-minister die in maart werd ontslagen door president Donald Trump. Tillerson noemde de president niet in zijn toespraak.

"Als we de crisis in ethiek en integriteit in onze maatschappij niet aan de kaak stellen - en bij onze leiders in zowel de publieke als de private sector en zelfs in de non-profit sector - dan zal de Amerikaanse democratie in zijn nadagen belanden", waarschuwde Tillerson.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!