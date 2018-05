Ebola-epidemie Congo breidt zich verder uit

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die is begonnen met het verstrekken van vaccins in Congo, heeft zijn zorgen geuit over het nieuws dat de ziekte de stad Mbandaka heeft bereikt. Hierdoor is de uitbraak, die naar schatting al aan 23 mensen het leven heeft gekost, veel lastiger te bestrijden.

Mbandaka is een stad met ongeveer een miljoen inwoners, die gelegen aan de rivier Congo een doorvoerhaven voor handel en transport richting hoofdstad Kinshasa is. Tot dusver waren de 23 dodelijke gevallen vooral geconstateerd in meer geïsoleerde gebieden, waar het voor autoriteiten nog makkelijker was om het virus in te dammen.

"We gaan een nieuwe fase in van de ebola-uitbraak die nu drie gebieden treft, waaronder een stedelijke omgeving", zei de minister. "Onze gezondheidswerkers proberen zoveel mogelijk mensen te identificeren die contact hebben gehad met mogelijk besmette personen."

De WHO houdt vrijdag een vergadering over de uitbraak in Congo. Experts zullen besluiten of er sprake is van grensoverschrijdende risico's.

