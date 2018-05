Ebola-epidemie Congo breidt zich verder uit

Dat heeft de minister van gezondheid van Congo, Oly Ilunga Kalenga, verklaard.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die is begonnen met het verstrekken van vaccins in Congo, heeft zijn zorgen geuit over het nieuws dat de ziekte de stad Mbandaka heeft bereikt. Hierdoor is de uitbraak, die naar schatting al aan 23 mensen het leven heeft gekost, veel lastiger te bestrijden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!