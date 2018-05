'Rusland wilde verkiezingen beïnvloeden in voordeel Trump'

De Republikeinse voorzitter van de inlichtingencommissie van de Senaat, Richard Burr, zei woensdag in een verklaring dat zijn staf de afgelopen veertien maanden onderzoek naar de Russische betrokkenheid heeft verricht. Zij vonden geen aanleiding om de conclusies van de inlichtingendiensten in twijfel te trekken, meldt persbureau AP.

Over de eigenlijke hamvraag, of medewerkers van Trump actief met de Russen samenwerkten, deed de commissie geen uitspraken. Dat wordt nog steeds onderzocht, zowel door de Senaat als door speciaal aanklager Robert Mueller.

De senaatscommissie, die bestaat uit zowel Democraten als Republikeinen, wijkt met haar conclusies af van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Die stelde vorige maand dat er inderdaad bewijs is voor Russische inmenging, maar dat niet is aangetoond dat de Russen Trump daarmee wilden helpen.

Volgens de Republikeinse leden van de commissie van het Huis, die strikt langs de partijlijnen is verdeeld en een Republikeinse meerderheid kent, hebben de inlichtingendiensten "geen passende analytische spionagemiddelen" ingezet om de bedoelingen van de Russische president Vladimir Poetin door te lichten. De Democratische leden waren het daar niet mee eens.

Beïnvloedingscampagne

In het rapport van de inlichtingendiensten, dat in januari 2017 naar buiten werd gebracht, gaf Poetin opdracht voor een "beïnvloedingscampagne", die als doel had het vertrouwen in het Amerikaanse democratische stelsel te ondermijnen en de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton in diskrediet te brengen.

Volgens de inlichtingendiensten ontwikkelden de Russen "een duidelijke voorkeur" voor haar Republikeinse rivaal Trump en wilden ze hem helpen Clinton te verslaan.

