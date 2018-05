Douane legt beslag op miljoenen euro's uit Suriname

De douane nam het geld in beslag in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM). Er is niemand aangehouden. Omdat het onderzoek nog loopt, geeft het OM nu niet meer informatie.

De Surinaamse Centrale Bank bevestigt dat het geld in beslag is genomen, maar stelt dat dit soort geldzendingen een normale gang van zaken zijn en al vijf jaar op deze manier plaatsvinden. De Centrale Bank ''heeft er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken'' en de geldzending toch doorgang kan vinden. De bank hoopt afspraken te maken met Nederland om toekomstige problemen te voorkomen.

Het geld is van Surinaamse banken, die het volgens de Centrale Bank gebruiken voor het nakomen van hun internationale betalingsverplichtingen. De Centrale Bank verscheept het geld tegenwoordig voor ze, omdat hier internationaal steeds strengere eisen voor gelden en de Surinaamse banken hier zelf mee in de knel kwamen in het buitenland.

De strengere normen, zo schetst de bank, komen voort uit het feit dat ''criminelen over de gehele wereld pogingen ondernemen om in het legitieme bancaire verkeer te infiltreren om gelden wit te wassen''. Maar daar zou volgens de bank in dit geval dus geen sprake van zijn.

