'Gay Pride Beiroet afgelast onder druk Libanese autoriteiten'

De Gay Pride in Libanon is het eerste dergelijke LHBTI-evenement in de Arabische wereld. De week werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, schrijft de BBC.

Damien zegt dat hij maandag werd gebeld door een van de locaties waar Pride-evenementen worden georganiseerd. Agenten van de binnenlandse veiligheidsdienst van Libanon, het Algemene Veiligheidsdirectoraat, zouden een lezing van het script van een toneelstuk over homofobische misdrijven hebben gestopt, omdat de overheidscensoren daar geen toestemming voor hadden gegeven.

Nadat Damien op de locatie arriveerde, werd hem door "zedenpolitieagenten" gevraagd mee te gaan naar een politiebureau. Daar werd hij een nacht vastgehouden. Dinsdagochtend werd hij ondervraagd, waarbij hem werd verteld dat hij niet zou worden vrijgelaten, tenzij hij een belofte tekende waarin hij toezegde de rest van de activiteiten omtrent de Gay Pride-week te annuleren.

Als de Pride-organisator dit niet deed, zou hij worden doorverwezen naar een onderzoeksrechter, "die me zou verhoren op basis van wetsartikelen over het aanzetten tot immoreel gedrag en het schenden van de publieke moraal".

Libanon is toleranter ten opzichte van LHBTI'ers dan de meeste andere Arabische landen, maar homoseksuelen, biseksuelen en transgenders worden regelmatig gearresteerd bij politie-invallen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat sommige arrestanten worden blootgesteld aan marteling, waaronder gedwongen rectaal onderzoek.

'Onnatuurlijk'

Volgens artikel 534 van het Libanese wetboek van strafrecht kan voor "elke vorm van geslachtsgemeenschap die ingaat tegen de natuurlijke orde" een celstraf tot een jaar worden opgelegd. Libanese rechters hebben zich in de afgelopen jaren wel met meer regelmaat uitgesproken tegen de wet. In 2014 werd in een uitspraak verklaard dat seks tussen een man en een transgendervrouw niet kan worden aangemerkt als "onnatuurlijk".

Vorig jaar zei een andere rechter in een uitspraak dat "homoseksuelen het recht hebben om menselijke of intieme relaties aan te gaan met eender welke persoon zij kiezen, zonder discriminatie op basis van seksuele voorkeur".