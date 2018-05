Voorzitter Europese Raad Tusk haalt hard uit naar Trump om Iran-deal

Volgens Tusk is het belangrijk dat de Europese Unie verenigd is om hoofd te bieden aan een "nieuw fenomeen; de wispelturige assertiviteit van de Amerikaanse regering".

"Als je kijkt naar de laatste beslissingen van Trump, dan kun je je afvragen of je met zulke vrienden wel vijanden nodig hebt", aldus de voorzitter van de Europese Raad. Tusk stelt dat Europa de Amerikaanse president dankbaar moet zijn. "Hij heeft ons laten realiseren dat als je een helpende hand nodig hebt, je die vindt aan het einde van je eigen arm."

Tusk verwijst in zijn uitlatingen naar het recente besluit van Trump om de VS terug te trekken uit de Iran-deal. Ook overweegt Trump extra importheffingen op aluminium en staal. Dat kan mogelijk leiden tot een handelsoorlog met de EU en landen als China.

Nucleair

De Iran-deal is een akkoord dat in 2015 na jaren van onderhandeling overeen was gekomen. Naast de VS en Iran, waren ook Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China daarbij betrokken.

De EU houdt vooralsnog vast aan het nucleaire programma met Iran. "Deze overeenkomst is essentieel voor de veiligheid in Europa. Wij zijn vastbesloten onze burgers op deze manier te beschermen", reageerde EU-buitenlandchef Federica Mogherini namens de EU, nadat Trump zijn beslissing bekend had gemaakt.

Mogherini had eerder deze week een gesprek met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Zarif, die het gesprek achteraf constructief noemde.