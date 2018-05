Honderd jaar vermiste diamant verkocht voor bijna zes miljoen euro

Al na enkele minuten werd de diamant verkocht. De juwelenspecialist van Sotheby's vertelde aan de BBC dat de geschatte opbrengst van bijna 3 miljoen euro ruimschoots overtroffen werd door het winnende bod.

De diamant, die in de beroemde Golconda-mijn in India is opgegraven, kwam voor het eerst Europa binnen in 1714. Het was een trouwcadeau voor de Italiaanse Elizabeth Farnese, die trouwde met de Spaanse koning Filips V. De diamant is later ook naar haar vernoemd.

Volgens de legende kwam de Gouden Vloot met alle bruidsschatten in een orkaan terecht, en waren alle schatten verloren. Maar één schip overleefde de storm: die met de blauwe diamant.

De hierop volgende driehonderd jaar werd de diamant een erfstuk en ging de steen naar Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 werd de diamant nooit meer gezien, tot hij opdook bij het veilinghuis in Genève.

De NOS meldt dat Pedro van Bourbon-Sicilië de diamant in zijn bezit had sinds het overlijden van zijn grootmoeder Alicia vorig jaar, en dat hij degene is die Sotheby's de diamant aanbood.