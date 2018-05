Oppositieleider Maleisië komt vrij na celstraf wegens homoseksualiteit

De nieuwe leider van het land, Mahathir Mohamad (92), had al gezegd dat zijn voormalige protegé vrij zou komen. Anwar maakte na zijn vrijlating bekend volledig achter Mahathir te staan, maar niet direct deel uit te gaan maken van zijn regering omdat hij tijd wil doorbrengen met zijn familie.

De twee politici hebben een complexe relatie. Anwar was in de jaren negentig de vicepremier van Mahathir, maar werd in 1998 ontslagen en later vastgezet wegens sodomie. Dat laatste gebeurde nadat Anwar een eigen politieke beweging was begonnen.

De oppositieleider moest in 2015 voor vijf jaar de cel in omdat hij seks zou hebben gehad met een man. Volgens Anwar was het een politiek proces.

Verkiezingen

Anwar en Mahathir sloegen later de handen ineen, hoewel Anwar op dat moment nog vastzat. Daarop wonnen de oppositiepartijen verrassend de verkiezingen. Ze versloegen zittend premier Najib Razak, die onder vuur lag vanwege een corruptieschandaal.

Anwar zei na zijn vrijlating Mahathir te hebben vergeven. Hij beloofde zijn voormalige mentor ''zoveel steun als nodig is te geven om te zorgen dat hij de uitvoering van de hervormingsagenda kan garanderen''.

Anwar wordt gezien als de vermoedelijk opvolger van de premier, maar zei niet te zullen aandringen op een specifieke datum voor de machtsoverdracht. Mahathir zei dinsdag ''misschien een of twee jaar'' aan te zullen blijven als premier. De politicus was eerder al 22 jaar premier van Maleisië en is inmiddels de oudste gekozen leider ter wereld.

