Rechter weigert aanklacht tegen Manafort in Ruslandonderzoek te seponeren

Manafort beweerde dat speciaal aanklager Robert Mueller zijn boekje te buiten is gegaan door hem te beschuldigen van onder meer witwassen van geld.

Rechter Amy Berman Jackson van het district Columbia oordeelde dinsdag dat de claim van Manafort "tal van zwakke plekken'' bevat. Onderminister van Justitie Rod Rosenstein heeft aan alle wettelijke regels voldaan toen hij Mueller inhuurde. De zaak die Mueller aanspande is niet overdreven uitgebreid of misplaatst. Manafort kan dus in september terechtstaan.

Berman Jackson verklaarde dat Rosenstein het onderzoek van Mueller naar de feiten die in de tenlastelegging staan nadrukkelijk heeft goedgekeurd. De regelgeving is geen geweld aangedaan en de speciaal aanklager heeft derhalve conform zijn bevoegdheden gehandeld. Eerder vroeg een collega van haar uit Virginia zich na een vergelijkbaar verzoek van Manafort nog af wat een financieel delict van tien jaar geleden te maken had met Muellers opdracht.

