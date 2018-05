Mishandelde ober Praag wil schadevergoeding van Nederlandse verdachten

De schade aan de ogen van Miroslav is groot. "Ik weet niet of ik weer gewoon kan functioneren, want ik zie veel minder", zei de ober tijdens een persconferentie in Praag. Hij is twee keer geopereerd.

Een groep Nederlanders ging op 21 april op het terras van een café in Praag zitten om zelf meegebracht bier te drinken. Toen een andere ober daar iets van zei, ontstond een opstootje. Miroslav wilde ingrijpen en werd vervolgens geschopt en geslagen.

De verdachten werden een dag later op het vliegveld aangehouden toen zij op weg naar Nederland waren. Van hen zitten twee nog steeds vast. Het onderzoek naar hun rol kan nog maanden duren. Drie personen kregen voorwaardelijke celstraffen. Ze zijn Tsjechië uitgezet en mogen de komende vijf jaar het land niet meer in.

Twee anderen uit de groep werden snel weer vrijgelaten. Volgens de politie probeerden zij de boel juist te sussen en waren ze niet betrokken bij het gevecht.