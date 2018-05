Copiloot Sichuan Airlines deels uit vliegtuig gezogen

Piloot Liu Chuanjian zei tegen de Chengdu Economic Daily dat de cockpitruit plots stuk ging. ''Er was geen waarschuwing. Er verscheen opeens een barst in de ruit en er klonk een harde knal'', zei de gezagvoerder. ''Voordat ik het wist, was mijn copiloot half uit het raam gezogen.''

De copiloot, die een veiligheidsriem droeg, overleefde het incident. Hij kon weer naar binnen worden getrokken. Het toestel maakte later een noodlanding in Chengdu, al had dat wel de nodige voeten in de aarde. Chuanjian vertelde dat het toestel zo hard trilde dat hij de meters niet kon lezen. Ook viel de druk in de cockpit weg.

De Chinese burgerluchtvaartautoriteit zoekt uit of het raam sneuvelde door een ontwerp- of productiefout. Geen van de passagiers raakte gewond.

In april werd een vrouw uit een vliegtuig van Southwest Airlines gezogen, nadat brokstukken van een kapotte motor voor een gebroken ruit hadden gezorgd. Ook de vrouw kon weer terug het vliegtuig in worden getrokken, maar overleefde het ongeluk niet.

Het zorgde ervoor dat bijna zevenhonderd vliegtuigmotoren werden gecontroleerd door Southwest Airlines.