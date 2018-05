VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen om situatie Gazastrook

Maandag verzamelden zich volgens het Israëlische leger 35.000 Palestijnse demonstranten bij het grenshek. Het Israëlische leger opende het vuur op de demonstranten. Zeker 58 Palestijnen kwamen daarbij om het leven.

Daarnaast vielen er honderden gewonden. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn dat er ruim 2.700. Hulpverleners in de Gazastrook noemen een aantal van zeker 1.200 gewonden. Het bloedbad in Gaza maandag was de dodelijkste dag sinds 2014.

De Verenigde Staten zouden een gezamenlijke verklaring van de Veiligheidsraad hebben tegengehouden. In die verklaring zou volgens diplomaten worden opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar het bloedbad in de Gazastrook.

Verklaring

"De Veiligheidsraad is verontwaardigd en diep getreurd over het doden van Palestijnse burgers die gebruik maakten van hun recht om vreedzaam te protesteren", staat volgens het Franse persbureau AFP, dat een kopie inzag, in de opgestelde verklaring.

De Palestijnse VN-gezant wil dat de Veiligheidsraad het geweld van het Israëlische leger veroordeelt. De ambassadeur van Israël wil daarentegen dat de raad Hamas terechtwijst.

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu waren de acties van Israël zelfverdediging tegen de regerende Hamas-groep in het gebied.

''Elk land heeft de plicht om zijn grenzen te verdedigen", aldus Netanyahu. ''De terroristische organisatie Hamas verklaart dat ze van plan is Israël te vernietigen en stuurt duizenden mensen om de grensafscheiding te doorbreken om dit doel te bereiken. We zullen vastberaden blijven handelen om onze soevereiniteit en burgers te beschermen'', aldus Netanyahu.

Onafhankelijkheid

De protesten aan de grens met Israël zijn al weken aan de gang, maar bereikten maandag een hoogtepunt. Het was die dag precies zeventig jaar geleden dat Israël de onfhankelijkheid uitriep en door de Palestijnen wordt dat gezien als een catastrofe.

Maandagmiddag werd tevens de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem geopend. Tijdens de ceremonie hielden Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, en Netanyahu toespraken. Netanyahu noemde het een "prachtige dag", die zal worden herinnerd als "historisch". Trump zelf was afwezig bij de opening van de ambassade.

Hij erkende Jeruzalem in december als hoofdstad van Israël. Dat leidde toen tot veel woedde bij Palestijnen.

