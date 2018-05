Iraakse luchtmacht vernietigt commandocentrum IS in Syrië

Dat meldt de Iraakse staatstelevisie.

De Iraakse strijdkrachten melden dat bij de laatste aanval een gebouw van IS is platgegooid. Daar zou zich naast het commandocentrum ook een logistiek centrum hebben bevonden. Waar in Syrië het bombardement plaats heeft gevonden, is niet bekend.

Iraakse gevechtstoestellen hebben dit jaar al meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op IS-doelen in Syrië. Het Syrische regime van Bashar al-Assad en de internationale coalitie tegen IS hebben daar toestemming voor gegeven.

Premier Haider al-Abadi gaf opdracht voor de aanval. Hij zei vorige maand "alle noodzakelijke maatregelen" te zullen nemen als de jihadisten de veiligheid van zijn land bedreigen.

IS veroverde enkele jaren geleden grote delen van Irak, maar inmiddels is van het kalifaat van de groep weinig meer over. Toch plegen IS-strijders nog aanslagen.

